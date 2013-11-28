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Постер к 4-му сезону сериала Кайф с доставкой
Киноафиша Сериалы Кайф с доставкой Сезоны Сезон 4

High Maintenance 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 28 ноября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Кайф с доставкой»

В 4-м сезоне «Кайф с доставкой» Парень узнает об истории о Трикси в тот момент, когда доставляет товар паре. Они пребывают в состоянии стресса из-за того, что им пришлось столкнуться с невнимательными гостями с сайта бронирования жилья AirBnB. Отношения одной парочки подверглись проверке на прочность. Это случилось из-за того, что их близкий приятель поселился у них. Он прибыл в город на бракосочетание Дины. Парень доставляет заказ странному фокуснику. Ганнибал Буресс занимается комедией. Он является стендапером, который пытается таким образом справиться с тяжелым психологическим опытом. Парень старается поддержать его. 

Список серий 4-го сезона сериала «Кайф с доставкой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Казим Qasim
Сезон 4 Серия 1
28 ноября 2013
Матильда Matilda
Сезон 4 Серия 2
4 февраля 2014
Рейчел Rachel
Сезон 4 Серия 3
28 марта 2014
График выхода всех сериалов
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