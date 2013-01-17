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Постер к 2-му сезону сериала Кайф с доставкой
Киноафиша Сериалы Кайф с доставкой Сезоны Сезон 2

High Maintenance 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 17 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Кайф с доставкой»

Во 2-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» приключения Парня в мире людей, увлекающихся легкими наркотиками, продолжаются. Он знакомится с двумя поклонниками марихуаны и принимает участие в организации их свидания. Кроме того, на его пути попадаются разочарованный идеалист-педагог, а также пара молодых людей, примеряющихся к покупке жилья в Нью-Йорке. Но главным приключением для Парня оказывается столкновение со своим коллегой, который перехватывает у него клиентов, чтобы продать им марихуану по более выгодной цене. Парень не оставит такую возмутительную наглость без внимания.

Список серий 2-го сезона сериала «Кайф с доставкой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Оливиа Olivia
Сезон 2 Серия 1
17 января 2013
Хелен Helen
Сезон 2 Серия 2
17 января 2013
Трикси Trixie
Сезон 2 Серия 3
17 января 2013
Дина Dinah
Сезон 2 Серия 4
20 февраля 2013
График выхода всех сериалов
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