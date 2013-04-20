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Постер к 3-му сезону сериала Кайф с доставкой
Киноафиша Сериалы Кайф с доставкой Сезоны Сезон 3

High Maintenance 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 20 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 3-й сезон сериала «Кайф с доставкой»

В 3-м сезоне «Кайф с доставкой» Парень сталкивается с Джейми в тот момент, когда он отправляется с товаром к двум женщинам. Они выглядят расстроенными. Оказывается, особы очень огорчены из-за того, что в их квартире завелась мышь. Парень с неохотой отправляется доставлять товар мужчине и женщине. В его личном телефонном справочнике они записаны как «ублюдки». Кроме того, у этой парочки есть подруга-художник, которую зовут Оливия. Затем Парень доставляет заказ агорафобу. Этот человек страдает психологическим расстройством и паническими атаками. Парень по-прежнему живет со своей матерью. Также у него настоящая одержимость Хелен Хант.

Список серий 3-го сезона сериала «Кайф с доставкой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Джонатан Jonathan
Сезон 3 Серия 1
20 апреля 2013
Элайджа Elijah
Сезон 3 Серия 2
20 апреля 2013
Брэдд Питт Brad Pitts
Сезон 3 Серия 3
20 апреля 2013
График выхода всех сериалов
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