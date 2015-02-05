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Постер к 6-му сезону сериала Кайф с доставкой
Киноафиша Сериалы Кайф с доставкой Сезоны Сезон 6

High Maintenance 18+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 5 февраля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 6-й сезон сериала «Кайф с доставкой»

В 6-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» в первый раз именно Парень оказался главным участником событий. Он всеми силами старается подбодрить свою племянницу-тинейджера, которая приехала из другого города. Он категорически не хочет вести дела на глазах девочки и старается скрыть от родственницы, чем зарабатывает на жизнь на самом деле. В следующем эпизоде в центре событий оказывается писательница, которая пытается преодолеть тяжелый кризис, разрушающий ее семейные отношения. Она обращается к Парню, желая, чтобы тот оказал ей услугу, связанную с доставкой запрещенного товара. Женщина представляется как Рейчел. 

Список серий 6-го сезона сериала «Кайф с доставкой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Суфджан Sufjan
Сезон 6 Серия 1
5 февраля 2015
Эсме Esme
Сезон 6 Серия 2
5 февраля 2015
Сабрина Sabrina
Сезон 6 Серия 3
5 февраля 2015
График выхода всех сериалов
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