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Постер к 1-му сезону сериала Кайф с доставкой
Киноафиша Сериалы Кайф с доставкой Сезоны Сезон 1

High Maintenance 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 ноября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кайф с доставкой»

В 1-м сезоне сериала «Кайф с доставкой» молодой человек по кличке Парень, доставляющий марихуану своим клиентам, попадает во множество комичных ситуаций в связи со спецификой своей работы. Он оказывается в гостиничном номере одержимой женщины и ее весьма противного начальника, сталкивается с двумя женщинами, в чьей квартире обитает мышь, а также имеет дело с агорафобом. Но Парню с блеском удается выпутаться из любого затруднительного положения, в котором он оказывается. Хайди и Марк представляют из себя очаровательную молодую пару, но вскоре им приходится воспользоваться услугой по доставке марихуаны. Это случилось не просто так.

Список серий 1-го сезона сериала «Кайф с доставкой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Стиви Stevie
Сезон 1 Серия 1
9 ноября 2012
Хейди Heidi
Сезон 1 Серия 2
9 ноября 2012
Джейми Jamie
Сезон 1 Серия 3
9 ноября 2012
График выхода всех сериалов
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