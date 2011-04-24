Во 2-м сезоне сериала «Тримей» история новоорлеанских жителей продолжается. Прошло больше года после того, как на них обрушился страшный ураган. Накануне Хеллоуина горожане обсуждают события недавнего прошлого и понемногу адаптируются в новой реальности. Подруга Антуана хочет, чтобы он бросил музыку и нашел нормальную работу. Тони пытается наладить отношения с дочерью, которая после гибели отца стала вести себя крайне агрессивно. Сонни попадает в перестрелку. Он по-прежнему страдает после расставания со своей возлюбленной. Шериф округа беспокоится о том, что в Новом Орлеане начинаются проблемы с криминалом.