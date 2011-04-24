Menu
Treme season 2 watch online

Treme season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Treme Seasons Season 2

Treme 18+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 24 April 2011
Production year 2011
Number of episodes 11
Runtime 11 hours 0 minute
"Treme" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Тримей» история новоорлеанских жителей продолжается. Прошло больше года после того, как на них обрушился страшный ураган. Накануне Хеллоуина горожане обсуждают события недавнего прошлого и понемногу адаптируются в новой реальности. Подруга Антуана хочет, чтобы он бросил музыку и нашел нормальную работу. Тони пытается наладить отношения с дочерью, которая после гибели отца стала вести себя крайне агрессивно. Сонни попадает в перестрелку. Он по-прежнему страдает после расставания со своей возлюбленной. Шериф округа беспокоится о том, что в Новом Орлеане начинаются проблемы с криминалом.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.3 IMDb
"Treme" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Accentuate the Positive
Season 2 Episode 1
24 April 2011
Everything I Do Gonh Be Funky
Season 2 Episode 2
1 May 2011
On Your Way Down
Season 2 Episode 3
8 May 2011
Santa Claus, Do You Ever Get the Blues?
Season 2 Episode 4
15 May 2011
Slip Away
Season 2 Episode 5
22 May 2011
Feels Like Rain
Season 2 Episode 6
29 May 2011
Carnival Time
Season 2 Episode 7
5 June 2011
Can I Change My Mind?
Season 2 Episode 8
12 June 2011
What is New Orleans?
Season 2 Episode 9
19 June 2011
That's What Lovers Do
Season 2 Episode 10
26 June 2011
Do Watcha Wanna
Season 2 Episode 11
3 July 2011
