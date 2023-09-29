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Постер сериала Мой телохранитель
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Киноафиша Сериалы Мой телохранитель

Мой телохранитель (2023 - …)

Ojou to Banken-kun 18+
Год выпуска 2023
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Продолжительность сериала 5 часов 12 минут

О чем сериал

После гибели отца с матерью опеку над маленькой Исакой Сэнагаки взял ее дед, лидер клана якудза в 3-м поколении. Через время девочка считала членов клана своими родственниками. Только вот подрастая, девушка тяготилась отсутствием друзей своего возраста. Но статус внучки лидера якудза мешал ей довериться кому бы то ни было. В старших классах Исаку решила, что пора что-то менять. Она собралась скрывать свое положение, вступить в клуб, встречаться с молодым человеком и, наконец, узнать, что такое дружба со сверстниками....

Мой телохранитель - трейлер первого сезона
Мой телохранитель  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Юитиро Умэхара
Юитиро Умэхара
Дзюнъя Эноки
Дзюнъя Эноки
Акари Кито
Акари Кито
Маи Накахара
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
5.6 IMDb
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Сезоны
Мой телохранитель - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 13 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Мила Оводова 3 ноября 2023, 02:29
Очень очень жду остальных серий! Интересное и милое аниме) Советую) Надеюсь кто-нибудь сделает игрушку как у Исаку)))
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