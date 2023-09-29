После гибели отца с матерью опеку над маленькой Исакой Сэнагаки взял ее дед, лидер клана якудза в 3-м поколении. Через время девочка считала членов клана своими родственниками. Только вот подрастая, девушка тяготилась отсутствием друзей своего возраста. Но статус внучки лидера якудза мешал ей довериться кому бы то ни было. В старших классах Исаку решила, что пора что-то менять. Она собралась скрывать свое положение, вступить в клуб, встречаться с молодым человеком и, наконец, узнать, что такое дружба со сверстниками....