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Нэнэ Хиэда
Nene Hieda
Киноафиша
Персоны
Нэнэ Хиэда
Нэнэ Хиэда
Nene Hieda
Дата рождения
1 января 1997
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Канагава, Япония
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.7
Кайдзю № 8
(2024)
8.2
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка»
(2025)
7.4
Лунное путешествие приведёт к новому миру
(2021)
Фильмография Нэнэ Хиэда
6.6
Ночь живых кошаков
аниме , ужасы
2025, Япония
6.2
Покинув группу А-ранга, я направился вместе со своими бывшими учениками в глубины лабиринта
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2025, Япония
8.2
Кайдзю № 8: Миссия «Разведка»
Kaiju No.8
боевик, анимация
2025, Япония
Смотреть трейлер
7.1
Раб спецотряда демонического города
аниме , фэнтези
2024, Япония
8.7
Кайдзю № 8
аниме , ужасы, фантастика
2024, Япония
5.6
Мой телохранитель
драма, аниме , мелодрама
2023, Япония
7.3
Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
комедия, приключения, аниме , фэнтези, мини-сериал
2022, Япония
7
Любовь после мирового господства
аниме , комедия
2022, Япония
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