Отзывы о сериале «Мой телохранитель»

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Мила Оводова
3 ноября 2023, 02:29
Оценка
Очень очень жду остальных серий! Интересное и милое аниме) Советую) Надеюсь кто-нибудь сделает игрушку как у Исаку)))
3 ноября 2023, 02:29
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