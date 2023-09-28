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Постер к 1-му сезону сериала Мой телохранитель
Киноафиша Сериалы Мой телохранитель Сезоны Сезон 1

Ojou to Banken-kun
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Мой телохранитель»

В 1-м сезоне сериала «Мой телохранитель» после гибели родителей Исаку Сэнагаки осталась на попечении у дедушки, главы клана якудза. Статус не позволял девушке заводить опасную дружбу с малознакомыми людьми. Перейдя в старшую школу, Исаку приняла решение учиться далеко от дома, никому не рассказывать правду о себе и наконец влюбиться. На первый взгляд, кажется, вполне реальные цели для привлекательной умной девушки, но ее телохранитель Кэйя Уто нарушил все планы. Из охранника он превратился в возмутителя ее спокойствия, поступив в новое учебное заведение под видом одноклассника Исаку. Вскоре девушка поняла, что влюбляется в него...

Список серий сериала Мой телохранитель График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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