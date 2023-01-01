Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дурные деньги" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Шпионский класс
Киноафиша Сериалы Шпионский класс Сезоны

Шпионский класс, список сезонов

Spy kyoushitsu
Год выпуска 2023
Страна Япония
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Tokyo MX
Список сезонов сериала «Шпионский класс»
Шпионский класс - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 5 января 2023 - 30 марта 2023
 
Шпионский класс - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 13 июля 2023 - 28 сентября 2023
 
Related video
Без надбавок: озвучен размер крохотной пенсии Маршала
Тест: выберете картинки и узнайте свою самую сильную сторону
Эти 3 знака Зодиака отличаются сильной энергетикой: вы среди них?
Пора прощаться с Россией: Безруков празднует неожиданный триумф
Стыда не оберется: пикантное фото дочки Успенской утекло в Сеть
Подсунули не ту фонограмму: выступление Баскова обернулось громким скандалом
Королевское долголетие за копейки: этот напиток позволил Елизавете II дожить до 96
Жаловаться не придется: назван размер пенсии Пахмутовой
Лицо, как у живого: странный памятник Моисееву удалось снять вблизи (фото)
Дети Пугачевой в плачевном положении: никто не думал, что до такого дойдет
Как выглядит особенная дочь, содержание которой Бондарчук взвалил на плечи бывшей жены
Пышка из «Ералаша» зря перестала сниматься: похудела и выглядит как топ-модель
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше