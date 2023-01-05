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Постер к 1-му сезону сериала Шпионский класс
Киноафиша Сериалы Шпионский класс Сезоны Сезон 1

Spy kyoushitsu
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Шпионский класс»

В 1-м сезоне сериала «Шпионский класс» Лили, очаровательная девушка с белыми локонами, учится в одном из многих заведений, где молодых людей готовят к шпионской деятельности. Девушка преуспела на письменных испытаниях, но ей сложно дается практика. Без реальных навыков ее шансы получить достойное образование сводятся к нулю. Все меняется, когда Лили приглашают присоединиться к загадочной группе «Томошиби» и принять участие в сверхсекретной миссии. Лили волнуется из-за перспективы работать с такими солидными людьми. Она с энтузиазмом соглашается, не представляя, что ее ожидает.

Список серий сериала Шпионский класс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
МИССИЯ: Цветочный сад. Часть 1 MISSION: Flower Garden I
Сезон 1 Серия 1
5 января 2023
МИССИЯ: Цветочный сад. Часть 2 MISSION: Flower Garden II
Сезон 1 Серия 2
12 января 2023
МИССИЯ: Цветочный сад. Часть 3 MISSION: Flower Garden III
Сезон 1 Серия 3
19 января 2023
ФАЙЛ: Дурочка Эрна FILE: Fool Erna
Сезон 1 Серия 4
26 января 2023
ФАЙЛ: Дни при свете фонарей FILE: Lamplight Days
Сезон 1 Серия 5
2 февраля 2023
ФАЙЛ: Пандемониум Сибиллы FILE: Pandemonium Sybilla
Сезон 1 Серия 6
9 февраля 2023
ФАЙЛ: Мидоу Сара FILE: Meadow Sara
Сезон 1 Серия 7
16 февраля 2023
МИССИЯ: Дорогая дочь. Часть 1 MISSION: Daughter Dearest I
Сезон 1 Серия 8
2 марта 2023
МИССИЯ: Дорогая дочь. Часть 2 MISSION: Daughter Dearest II
Сезон 1 Серия 9
9 марта 2023
МИССИЯ: Дорогая дочь. Часть 3 MISSION: Daughter Dearest III
Сезон 1 Серия 10
16 марта 2023
МИССИЯ: Дорогая дочь. Часть 4 MISSION: Daughter Dearest IV
Сезон 1 Серия 11
23 марта 2023
ФАЙЛ: Дорогая дочь Грета FILE: Daughter Dearest Grete
Сезон 1 Серия 12
30 марта 2023
График выхода всех сериалов
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