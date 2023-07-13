Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Капкан: Судная Ночь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Шпионский класс
Киноафиша Сериалы Шпионский класс Сезоны Сезон 2

Spy kyoushitsu
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Шпионский класс»

Во 2-м сезоне сериала «Шпионский класс» воинов в открытых полях битв заменили шпионы в тенях. В центре событий оказывается супершпион Клаус, который, несмотря на все свои причуды и нестандартное поведение, никогда не проваливал порученные ему операции. И однажды он начинает собирать группу для невыполнимой миссии, вероятность провала которой составляет свыше 90 процентов. Но все отобранные им члены новой команды, по сути, являются всего лишь неопытными неудачницами. Героям предстоит использовать все уловки из учебных пособий – и не только чтобы доказать, что они справятся с поставленной перед ними задачей.

Список серий сериала Шпионский класс График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
МИССИЯ: Забывчивость. Часть 1 MISSION: Forgetter I
Сезон 2 Серия 1
13 июля 2023
МИССИЯ: Забывчивость. Часть 2 MISSION: Forgetter II
Сезон 2 Серия 2
20 июля 2023
МИССИЯ: Забывчивость. Часть 3 MISSION: Forgetter III
Сезон 2 Серия 3
27 июля 2023
МИССИЯ: Забывчивость. Часть 4 MISSION: Forgetter IV
Сезон 2 Серия 4
3 августа 2023
FILE: Блеск FILE: Glint
Сезон 2 Серия 5
10 августа 2023
ФАЙЛ: Сказочница Тея FILE: Dreamspeaker Thea
Сезон 2 Серия 6
17 августа 2023
ФАЙЛ: Забытая Аннет FILE: Forgetter Annette
Сезон 2 Серия 7
24 августа 2023
МИССИЯ: Сказочница. Часть 1 MISSION: Dreamspeaker I
Сезон 2 Серия 8
31 августа 2023
МИССИЯ: Сказочница. Часть 2 MISSION: Dreamspeaker II
Сезон 2 Серия 9
7 сентября 2023
МИССИЯ: Сказочница. Часть 3 MISSION: Dreamspeaker III
Сезон 2 Серия 10
14 сентября 2023
МИССИЯ: Сказочница. Часть 4 MISSION: Dreamspeaker IV
Сезон 2 Серия 11
21 сентября 2023
Episode 12
Сезон 2 Серия 12
28 сентября 2023
График выхода всех сериалов
Related video
Эти 3 знака Зодиака отличаются сильной энергетикой: вы среди них?
Пышка из «Ералаша» зря перестала сниматься: похудела и выглядит как топ-модель
Тест: выберете картинки и узнайте свою самую сильную сторону
Подсунули не ту фонограмму: выступление Баскова обернулось громким скандалом
Как выглядит особенная дочь, содержание которой Бондарчук взвалил на плечи бывшей жены
Жаловаться не придется: назван размер пенсии Пахмутовой
Пора прощаться с Россией: Безруков празднует неожиданный триумф
Дети Пугачевой в плачевном положении: никто не думал, что до такого дойдет
Стыда не оберется: пикантное фото дочки Успенской утекло в Сеть
Лицо, как у живого: странный памятник Моисееву удалось снять вблизи (фото)
Без надбавок: озвучен размер крохотной пенсии Маршала
Королевское долголетие за копейки: этот напиток позволил Елизавете II дожить до 96
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше