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Постер к 1-му сезону сериала Ледяное сердце Северины
Киноафиша Сериалы Ледяное сердце Северины Сезоны Сезон 1

Ledyanoe serdce Severiny 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ледяное сердце Северины»

В 1-м сезоне сериала «Ледяное сердце Северины» Руслан Волчеткин с наслаждением проводит время со своей коллегой Ингой, матерью-одиночкой, но не собирается разводиться с официальной супругой и брать в жены любовницу. Инга уже почти смирилась с отведенной ей ролью, но внезапно в дело вмешался случай. В жизни одинокой и несчастной женщины появилась Северина. Благодаря находчивости, силе и дарованию Северина стала самой влиятельной дамой в городе, однако счастья ей это не прибавило. Она не умеет быть счастливой, поскольку в ее сердце много злости и холода. Однажды она решает отомстить человеку, который много лет назад смертельно ее обидел.

График выхода новых серий Ледяное сердце Северины 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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