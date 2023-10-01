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Постер сериала Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре
Киноафиша Сериалы Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре Сезоны

Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре, список сезонов

Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su
Год выпуска 2023
Страна Япония
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал MBS
Список сезонов сериала «Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре»
Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1 эпизод 1 октября 2023
 
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