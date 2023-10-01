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Постер к 1-му сезону сериала Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре
Киноафиша Сериалы Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре Сезоны Сезон 1

Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре»

В 1-м сезоне сериала «Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре» старшеклассники только вступают в манящую пору взросления. Они ходят на свидания, списывают, добиваются успехов в различных видах спорта. Но у Ракуро Хидзутомэ есть всего одно весьма специфическое хобби – проходить наиболее стремные компьютерные игры. Их сложно бывает отыскать, но если в руках Ракуро оказывается очередной экземпляр, о нем можно забыть. Навыки у него поразительное, и нет такой плохой игры, чтобы он не согласился в нее сыграть. Поэтому юноша видит игру «Рубеж Шангри-Ла», сразу же включает ее и пропускает пролог. Как оказалось, напрасно.

График выхода новых серий Рубеж Шангри-Ла: Любитель игрошлака бросает вызов топ-игре 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2023
График выхода всех сериалов
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