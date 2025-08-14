Меню
Сериалы
Рубеж Шангри-Ла
Статьи
Статьи о сериале «Рубеж Шангри-Ла»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о сериале
Не «Поднятием уровня в одиночку» едины: топ-5 аниме-боевиков, которые фанатам жанра точно стоит посмотреть
Тут найдется как что-то похожее на хитовое аниме, так и что-то совершенно другое.
2 комментария
14 августа 2025 07:00
Даже фанаты Сон Джин-Ву признали: «Рубеж Шангри-Ла» уже стал круче «Поднятия уровня» — тайтл называют «проектом мечты»
А ведь до финала истории Ракуро еще ох, как далеко.
1 комментарий
18 июня 2025 11:21
Круче «Поднятия уровня» почти во всем: это свежее аниме на Западе назвали «идеальным исекаем»
У проекта в России пока не так уж и много поклонников.
16 комментариев
11 марта 2025 20:03
