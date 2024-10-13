Меню
Рубеж Шангри-Ла 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Рубеж Шангри-Ла
Киноафиша Сериалы Рубеж Шангри-Ла Сезоны Сезон 2

Shangri-La Frontier: Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 13 октября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 25
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
7.5 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Рубеж Шангри-Ла» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
13 октября 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
20 октября 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
27 октября 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
3 ноября 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
10 ноября 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
17 ноября 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
24 ноября 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
1 декабря 2024
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
8 декабря 2024
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
15 декабря 2024
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
22 декабря 2024
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
29 декабря 2024
Серия 13 Episode 13
Сезон 2 Серия 13
5 января 2025
Серия 14 Episode 14
Сезон 2 Серия 14
12 января 2025
Серия 15 Episode 15
Сезон 2 Серия 15
19 января 2025
Серия 16 Episode 16
Сезон 2 Серия 16
26 января 2025
Серия 17 Episode 17
Сезон 2 Серия 17
2 февраля 2025
Серия 18 Episode 18
Сезон 2 Серия 18
9 февраля 2025
Серия 19 Episode 19
Сезон 2 Серия 19
16 февраля 2025
Серия 20 Episode 20
Сезон 2 Серия 20
23 февраля 2025
Серия 21 Episode 21
Сезон 2 Серия 21
2 марта 2025
Серия 22 Episode 22
Сезон 2 Серия 22
9 марта 2025
Серия 23 Episode 23
Сезон 2 Серия 23
16 марта 2025
Серия 24 Episode 24
Сезон 2 Серия 24
23 марта 2025
Серия 25 Episode 25
Сезон 2 Серия 25
30 марта 2025
