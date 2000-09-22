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Постер к 1-му сезону сериала Черная комната
Киноафиша Сериалы Черная комната Сезоны Сезон 1

Chyornaya komnata 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 сентября 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 17
Продолжительность сезона 8 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Черная комната»

В 1-м сезоне сериала «Черная комната» Моцарт и Салье являются одаренными писателями. В то время как Салье отсыпается после веселой ночи, наполненной развлечениями и романтикой, Моцарта посещает Муза. Следующее событие разворачивается в доме замужней дамы. Ее супруг – старый, состоятельный, вечно ревнующий ее мужчина. Она терпеть его не может и хочет лишь придумать способ, чтобы от него избавиться. У нее есть оружие, но она придумывает более изящный метод. Однажды мужчина, который коллекционирует предметы искусства и просто помешан на них, находит третий автопортрет Ван Гога. Он готов на все, чтобы заполучить шедевр.

Список серий 1-го сезона сериала «Черная комната» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Моцарт и Салье
Сезон 1 Серия 1
22 сентября 2000
Obscure
Сезон 1 Серия 2
TBA
Коллекционеры
Сезон 1 Серия 3
TBA
Тихая охота
Сезон 1 Серия 4
TBA
Affectus
Сезон 1 Серия 5
TBA
Бусидо
Сезон 1 Серия 6
TBA
Грейпфрутовый сок
Сезон 1 Серия 7
TBA
Клеопатра
Сезон 1 Серия 8
TBA
Цветок жизни
Сезон 1 Серия 9
TBA
21.00
Сезон 1 Серия 10
TBA
Я его люблю
Сезон 1 Серия 11
TBA
Экзамен
Сезон 1 Серия 12
TBA
Ведьма
Сезон 1 Серия 13
TBA
Мальчик, похожий на меня, и девочка с его глазами
Сезон 1 Серия 14
TBA
Месть сладка
Сезон 1 Серия 15
TBA
Выбор
Сезон 1 Серия 16
TBA
Гипноз
Сезон 1 Серия 17
25 июня 2001
График выхода всех сериалов
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