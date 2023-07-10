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Постер к 1-му сезону сериала Синдуальность: Нуар
Киноафиша Сериалы Синдуальность: Нуар Сезоны Сезон 1

Синдуальность: Нуар, 1 сезон

Shindyuariti: Noir 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Синдуальность: Нуар»

В 1-м сезоне сериала «Синдуальность: Нуар» в 2222 году нашей эры человечество сталкивается со своими новыми соседями. Прошло около века с тех пор, как Слезы Новолуния — необыкновенный дождь, о котором почти ничего не известно, — пролился на планету и ликвидировал практически всех ее обитателей. Дождь породил беспощадных существ-людоедов, заставив выживших людей спасаться бегством и искать укрытие. Они спрятались в недрах планеты — в городе Амасия. Человеческий вид делает все возможное, чтобы избежать вымирания. Так появляется искусственный интеллект по имени Магус. Людям предстоит понять, союзник это или неприятель.

График выхода новых серий Синдуальность: Нуар 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Меня зовут... My Name Is...
Сезон 1 Серия 1
10 июля 2023
Мой учитель My Master
Сезон 1 Серия 2
17 июля 2023
За маской Behind the Mask
Сезон 1 Серия 3
24 июля 2023
Дикая маргаритка Wild Daisy
Сезон 1 Серия 4
31 июля 2023
Блуждая по лабиринту Drifting the Maze
Сезон 1 Серия 5
7 августа 2023
Игральные кости брошены Dice is Cast
Сезон 1 Серия 6
14 августа 2023
Мой дорогой... My Dear...
Сезон 1 Серия 7
21 августа 2023
Чистая мечта Pure Dream
Сезон 1 Серия 8
28 августа 2023
Легендарный герой Legendary Hero
Сезон 1 Серия 9
4 сентября 2023
Episode 10
Сезон 1 Серия 10
11 сентября 2023
Episode 11
Сезон 1 Серия 11
18 сентября 2023
Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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