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Юсукэ Кобаяси
Yûsuke Kobayashi
Киноафиша
Персоны
Юсукэ Кобаяси
Юсукэ Кобаяси
Yûsuke Kobayashi
Дата рождения
25 марта 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Токио, Япония
Рост
164 см
Актерское амплуа
Герой фэнтези
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.6
Доктор Стоун
(2019)
8.4
Моб Психо 100
(2016)
8.2
Адский рай
(2023)
Фильмография Юсукэ Кобаяси
Принцесса-рыцарь — невеста варвара
комедия, фэнтези, мелодрама, аниме
2026, Япония
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2025, Япония
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Гастроли после апокалипсиса
Touring After the Apocalypse
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2025, Япония
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Закусочная
комедия, аниме
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Детская Делико
аниме , фэнтези
2024, Япония
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Боевой отряд «Полный провал»
аниме , фантастика
2024, Япония
6.3
Синдуальность: Нуар
боевик, аниме , фантастика
2023, Япония
7.4
Моя любовь девятьсот девяносто девятого уровня к Ямаде
комедия, аниме , мелодрама
2023, Япония
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