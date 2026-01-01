Юсукэ Кобаяси

3 бруска дегтярного мыла раскидываю по дому и даче – сплю спокойно до весны: совет бабули из деревни запомнил на всю жизнь

Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней

Пару капель на ватный диск – и с подоконника исчезают даже следы от кружек: вместо химии теперь мою так

5 сентября на Пятом выходит «Далеко до Москвы»: новый детектив с Оболдиной может неожиданно выстрелить этой осенью

Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)

Мечи и драконы круто, но надоело: 5 шикарных фэнтези-сериалов с высокими рейтингами на IMDb, каждый со своим необычным миром

«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал

Если бы «Бриллиантовую руку» сняли в 2026-м: нашла достойных актеров на роль Лелика, Геши и Горбункова

Малобюджетная «Обсессия» оказалась так хороша, что теперь метит на 15 «Оскаров» — но одна деталь может все испортить

Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября