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Киноафиша Сериалы Капкан Сезоны Сезон 1

Капкан, 1 сезон

Ófærð 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 декабря 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Капкан»

В 1-м сезоне сериала «Капкан» действие происходит в небольшом исландском рыбацком порту, куда причаливает паром. Сотрудники правоохранительных органов отчаянно пытаются раскрыть преступление, когда на город обрушивается мощный снежный шторм. Андри Олафссон руководит полицейским отделением. Его сотрудники в реке находят расчлененное тело. В Рейкьявик приезжает подкрепление для оказания помощи местной полиции. В полицейский участок попадает литовец Йонас Малакаускас, который проводит ночь в камере. Тем временем кто-то публикует фотографии изуродованного тела в социальных сетях.

Список серий 1-го сезона сериала «Капкан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Þáttur 1
Сезон 1 Серия 1
27 декабря 2015
Серия 2 Þáttur 2
Сезон 1 Серия 2
3 января 2016
Серия 3 Þáttur 3
Сезон 1 Серия 3
10 января 2016
Серия 4 Þáttur 4
Сезон 1 Серия 4
17 января 2016
Серия 5 Þáttur 5
Сезон 1 Серия 5
24 января 2016
Серия 6 Þáttur 6
Сезон 1 Серия 6
31 января 2016
Серия 7 Þáttur 7
Сезон 1 Серия 7
7 февраля 2016
Серия 8 Þáttur 8
Сезон 1 Серия 8
14 февраля 2016
Серия 9 Þáttur 9
Сезон 1 Серия 9
21 февраля 2016
Серия 10 Þáttur 10
Сезон 1 Серия 10
21 февраля 2016
График выхода всех сериалов
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