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Киноафиша Сериалы Капкан Сезоны Сезон 2

Капкан, 2 сезон

Ófærð 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
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О чем 2-й сезон сериала «Капкан»

Во 2-м сезоне сериала «Капкан» у здания парламента в Рейкьявике мужчина бросается на министра промышленности, поджигая их обоих. В скором времени выясняется, что чиновник приходился преступнику братом. Этим делом занимается глава полицейского отделения Андри Олафссон, который сейчас работает в Рейкьявике. Расследование Андри Олафссона приводит его в город на севере страны, где его дочь живет со своей тетей. В этом месте население настороженно относится к предполагаемому расширению алюминиевого завода. Находящийся под стражей участник ультраправой организации «Молот Тора» заявляет Андри, что скоро произойдет нечто грандиозное.

Список серий 2-го сезона сериала «Капкан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Þáttur 1
Сезон 2 Серия 1
26 декабря 2018
Серия 2 Þáttur 2
Сезон 2 Серия 2
30 декабря 2018
Серия 3 Þáttur 3
Сезон 2 Серия 3
6 января 2019
Серия 4 Þáttur 4
Сезон 2 Серия 4
13 января 2019
Серия 5 Þáttur 5
Сезон 2 Серия 5
20 января 2019
Серия 6 Þáttur 6
Сезон 2 Серия 6
27 января 2019
Серия 7 Þáttur 7
Сезон 2 Серия 7
3 февраля 2019
Серия 8 Þáttur 8
Сезон 2 Серия 8
10 февраля 2019
Серия 9 Þáttur 9
Сезон 2 Серия 9
17 февраля 2019
Серия 10 Þáttur 10
Сезон 2 Серия 10
24 февраля 2019
График выхода всех сериалов
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