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Киноафиша Сериалы Капкан Сезоны Сезон 3

Капкан, 3 сезон

Ófærð 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
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О чем 3-й сезон сериала «Капкан»

В 3-м сезоне сериала «Капкан» действие продолжится через 2 года после событий предыдущего сезона. Полицейский дуэт Андри и Хинрика оказывается втянутым в войну двух соперничающих группировок, сражающихся за участок земли по разным причинам. Напряженность нарастает по мере того, как Гуннар, сын главы семьи, вербует своего дядю и его банду из Дании. Это приводит к столкновению между полицейскими и наркоторговцами. Расследование убийства сворачивается в пользу расследования по наркотикам, поскольку датчанин, руководящий операцией по борьбе с запрещенными веществами, подозревает, что в его рядах есть информатор.

Список серий 3-го сезона сериала «Капкан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Þáttur 1
Сезон 3 Серия 1
17 октября 2021
Серия 2 Þáttur 2
Сезон 3 Серия 2
24 октября 2021
Серия 3 Þáttur 3
Сезон 3 Серия 3
31 октября 2021
Серия 4 Þáttur 4
Сезон 3 Серия 4
7 ноября 2021
Серия 5 Þáttur 5
Сезон 3 Серия 5
14 ноября 2021
Серия 6 Þáttur 6
Сезон 3 Серия 6
21 ноября 2021
Серия 7 Þáttur 7
Сезон 3 Серия 7
28 ноября 2021
Серия 8 Þáttur 8
Сезон 3 Серия 8
5 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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