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Постер к 1-му сезону сериала Убийственные горки
Киноафиша Сериалы Убийственные горки Сезоны Сезон 1

Убийственные горки, 1 сезон

Killer Coaster
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийственные горки»

В 1-м сезоне сериала «Убийственные горки» действие происходит в конце 90-х. В поезде-призраке луна-парка нашли тело мужчины. Сначала все решили, что произошел несчастный случай, однако впоследствии выяснилось: здесь имело место целенаправленное и тщательно спланированное убийство. Сандрин, несколько решительная девушка с замашками следователя, уверена, что ей по силам разобраться в этом деле. Главная героиня открывает для себя мир ярмарочных площадей. В скором времени ей удастся выяснить немало интересного, выдавая себя за простую продавщицу сахарной ваты.

Список серий сериала Убийственные горки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 сентября 2023
Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 сентября 2023
Episode 3
Сезон 1 Серия 3
15 сентября 2023
Episode 4
Сезон 1 Серия 4
15 сентября 2023
Episode 5
Сезон 1 Серия 5
15 сентября 2023
Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 сентября 2023
Episode 7
Сезон 1 Серия 7
15 сентября 2023
Episode 8
Сезон 1 Серия 8
15 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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