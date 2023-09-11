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Постер к 1-му сезону сериала Кукушки
Киноафиша Сериалы Кукушки Сезоны Сезон 1

Кукушки, 1 сезон

Kukushki 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Кукушки»

В 1-м сезоне сериала «Кукушки» когда-то от юной Катерины отказалась родная мать, которая чрезмерно увлеклась своим очередным любовником. Катя с ранних лет привыкла сама нести ответственность за свою жизнь. Она планировала стать стюардессой и ни от кого не зависеть, но встреча с Алексеем навсегда лишила девушку желаемого будущего. Их отношения привели к тому, что девушка оказалась одна с ребенком на руках. Понимая, что не может обеспечить свою дочь, Катя, подобно собственной матери, отказалась от младенца. После этого ей все-таки удалось закончить учебу и стать стюардессой. Но после нелепой случайности она оказывается за решеткой.

Список серий 1-го сезона сериала «Кукушки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
11 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
11 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
11 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
11 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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