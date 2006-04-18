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Постер к 4-му сезону сериала Клава, давай!
Киноафиша Сериалы Клава, давай! Сезоны Сезон 4

Клава, давай!, 4 сезон

Less Than Perfect 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 18 апреля 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 4-й сезон сериала «Клава, давай!»

В 4-м сезоне сериала «Клава, давай!» Клаудия возвращается из продолжительного отпуска и обнаруживает, что ее непосредственный босс отправлен в отставку. Есть немалая вероятность, что это обстоятельство лишит работы и саму героиню и ей придется вернуться на прежнее секретарское место. Пользуясь случаем, Лидия предлагает Клаве перейти в ее отдел, однако девушка сомневается, стоит ли принимать этот бесплатный сыр. Тем временем отношения Клаудии и Карла неожиданно для них обоих выходят на новый уровень, сильно осложнив ситуацию. Теперь героине придется разбираться не только в работе, но и в личной жизни.

Список серий 4-го сезона сериала «Клава, давай!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Дьявол носит Бёрберри, часть 1 The Devil Wears Burberry (1)
Сезон 4 Серия 1
18 апреля 2006
Дьявол носит Бёрберри, часть 2 The Devil Wears Burberry (2)
Сезон 4 Серия 2
25 апреля 2006
Растущее давление по-бруклински A Crush Grows in Brooklyn
Сезон 4 Серия 3
2 мая 2006
Зачем Вы обижаете Клаву? Why Are You Hurting Claude?
Сезон 4 Серия 4
30 мая 2006
Защищайся ногами Flirting with De-feet
Сезон 4 Серия 5
6 июня 2006
Специалист по совам The Owl Specialist
Сезон 4 Серия 6
18 июня 2009
Клава на ковровой дорожке Red Carpet Claude
Сезон 4 Серия 7
19 июня 2009
Как найти любовь? Советы от Кипа Стэдмэна Kip Steadman's Guide to Dating
Сезон 4 Серия 8
19 июня 2009
Изобретая колесо Reinventing the Wheel
Сезон 4 Серия 9
20 июня 2009
И премия присуждается… And the Award Goes to
Сезон 4 Серия 10
20 июня 2009
Я всё слышал I Have An Ear
Сезон 4 Серия 11
23 июня 2009
Изгнанные и голодные Banished and Famished
Сезон 4 Серия 12
23 июня 2009
Секс, ложь и офисные принадлежности Sex, Lies and Office Supplies
Сезон 4 Серия 13
24 июня 2009
График выхода всех сериалов
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