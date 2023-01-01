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Киноафиша Сериалы Клава, давай! Сезоны

Клава, давай!, список сезонов

Less Than Perfect 18+
Год выпуска 2002
Страна США
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал ABC
Список сезонов сериала «Клава, давай!»
Клава, давай! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 1 октября 2002 - 20 мая 2003
 
Клава, давай! - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
24 эпизода 23 сентября 2003 - 18 мая 2004
 
Клава, давай! - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
22 эпизода 24 сентября 2004 - 15 апреля 2005
 
Клава, давай! - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов 18 апреля 2006 - 24 июня 2009
 
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