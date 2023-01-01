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Клава, давай!
Сезоны
Клава, давай!, список сезонов
Less Than Perfect
18+
Год выпуска
2002
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
ABC
Список сезонов сериала «Клава, давай!»
Сезон 1 / Season 1
22 эпизода
1 октября 2002 - 20 мая 2003
Сезон 2 / Season 2
24 эпизода
23 сентября 2003 - 18 мая 2004
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
24 сентября 2004 - 15 апреля 2005
Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов
18 апреля 2006 - 24 июня 2009
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