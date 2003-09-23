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Постер к 2-му сезону сериала Клава, давай!
Киноафиша Сериалы Клава, давай! Сезоны Сезон 2

Клава, давай!, 2 сезон

Less Than Perfect 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 сентября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 24
Продолжительность сезона 8 часов 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Клава, давай!»

Во 2-м сезоне сериала «Клава, давай!» Клаудия Кейси решает изменить свою жизнь и находит новую работу, где ее ценят и уважают. Ее место занимает самовлюбленный красавчик Кип, вот только обязанности ассистента ведущего оказываются куда сложнее, чем он мог себе представить. Кроме того, до него начинает домогаться влиятельная пожилая дама, мечтающая провести ночь с молодым кумиром. Она готова заплатить за этот шанс огромные деньги, и шоумен оказывается перед моральной дилеммой. Тем временем Карл устраивается в кафетерий, а Клава участвует в общественной акции и организует грандиозную вечеринку.

Список серий 2-го сезона сериала «Клава, давай!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Выбор Choices (2)
Сезон 2 Серия 1
23 сентября 2003
Из офиса Уилла Батлера From the Office of Will Butler
Сезон 2 Серия 2
30 сентября 2003
Совершено ограбление It Takes a Pillage
Сезон 2 Серия 3
7 октября 2003
Нью-Йоркский вечер New York Evening
Сезон 2 Серия 4
14 октября 2003
Шампунь Shampoo
Сезон 2 Серия 5
21 октября 2003
Правила Rules
Сезон 2 Серия 6
28 октября 2003
Всё о Клаудии All About Claude
Сезон 2 Серия 7
4 ноября 2003
Соседки Roomies
Сезон 2 Серия 8
18 ноября 2003
Необычный День Благодарения Клаудии Claude's Alternative Thanksgiving
Сезон 2 Серия 9
25 ноября 2003
Девушка по соседству The Girl Next Door
Сезон 2 Серия 10
2 декабря 2003
Клаудия – терминатор Claude the Terminator
Сезон 2 Серия 11
9 декабря 2003
Санта Клаудия Santa Claude
Сезон 2 Серия 12
16 декабря 2003
Как насчёт этого?! What About That!
Сезон 2 Серия 13
6 января 2004
Два лагеря Two Camps
Сезон 2 Серия 14
27 января 2004
Любовь воняет (иногда) Love Stinks (Sometimes)
Сезон 2 Серия 15
10 февраля 2004
Давление The Crush
Сезон 2 Серия 16
17 февраля 2004
Квартира Клаудии Claude's Appartment
Сезон 2 Серия 17
24 февраля 2004
22 минус один – четыре? 22 Minus 1 Equals 4
Сезон 2 Серия 18
2 марта 2004
Катание на Карле Riding in Cars With Falafel
Сезон 2 Серия 19
9 марта 2004
Правила отношений в GNB Dating Protocol at GNB
Сезон 2 Серия 20
16 марта 2004
Холодные ночи Arctic Nights
Сезон 2 Серия 21
27 апреля 2004
Роксана Клаудии Claude's Roxanne
Сезон 2 Серия 22
4 мая 2004
Шляпа сводника The Pimp Hat
Сезон 2 Серия 23
11 мая 2004
Клаудия преклоняет колено Claude On One Knee
Сезон 2 Серия 24
18 мая 2004
График выхода всех сериалов
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