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Постер к 3-му сезону сериала Клава, давай!
Киноафиша Сериалы Клава, давай! Сезоны Сезон 3

Клава, давай!, 3 сезон

Less Than Perfect 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 24 сентября 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 22
Продолжительность сезона 8 часов 4 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Клава, давай!»

В 3-м сезоне сериала «Клава, давай!» Уилл завидует ведущему другого канала, когда тот участвует в популярной телерекламе. Клаудия предлагает ему в корне изменить устройство офиса и ввести «безбумажную политику», чтобы получить хорошие отзывы в прессе. Тем временем девушка начинает встречаться с симпатичным парнем Калебом, но вскоре он дает ей от ворот поворот. Решительная героиня не может оставить это просто так и решает выяснить, чем же она не угодила своему избраннику. Рамона кладет глаз на нового сотрудника компании Майка, но не может осмелиться на первый шаг. А Лидия сводит Джеба с ума разговорами о предстоящей свадьбе.

Список серий 3-го сезона сериала «Клава, давай!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Увольнение снабженца Supply Man Down
Сезон 3 Серия 1
24 сентября 2004
Клаудия хочет знать Claude Wants to Know
Сезон 3 Серия 2
1 октября 2004
Разве это не позор, Клаудия? Ain't It a Shame, Claude?
Сезон 3 Серия 3
15 октября 2004
Игнорим Лидию Ignoring Lydia
Сезон 3 Серия 4
22 октября 2004
Тук, тук, кто умер? Knock, Knock Who's Dead?
Сезон 3 Серия 5
29 октября 2004
Со стула на кушетку From the Chair to the Couch
Сезон 3 Серия 6
5 ноября 2004
Фаворит Shoo-In
Сезон 3 Серия 7
12 ноября 2004
Мы плохие We're Bad People
Сезон 3 Серия 8
19 ноября 2004
Мир этих мам Moms the Word
Сезон 3 Серия 9
26 ноября 2004
Романтический приют Клаудии Claude's Romantic Hideaway
Сезон 3 Серия 10
3 декабря 2004
15 минут Рождества Клаудии Claude's 15 Minutes of Christmas
Сезон 3 Серия 11
17 декабря 2004
Волнения одиннадцати Emotions Eleven
Сезон 3 Серия 12
7 января 2005
Можешь оставить свет включённым You Can Leave the Lights On
Сезон 3 Серия 13
14 января 2005
Она мне просто не нравится I Just Don't Like Her
Сезон 3 Серия 14
21 января 2005
Игровая Playhouse
Сезон 3 Серия 15
28 января 2005
Разрушения Distractions
Сезон 3 Серия 16
4 февраля 2005
Прочь Get Away
Сезон 3 Серия 17
11 февраля 2005
Предсвадебная лихорадка Pre-Wedded Bliss
Сезон 3 Серия 18
4 марта 2005
Квартирный вопрос Клаудии Claude's Extreme Makeover
Сезон 3 Серия 19
25 марта 2005
Всегда Ваш Amicably Yours
Сезон 3 Серия 20
1 апреля 2005
Кейси против Кронски Casey V. Kronsky
Сезон 3 Серия 21
8 апреля 2005
Клаудия – знаток Claude the Expert
Сезон 3 Серия 22
15 апреля 2005
График выхода всех сериалов
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