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Постер к 1-му сезону сериала Клава, давай!
Киноафиша Сериалы Клава, давай! Сезоны Сезон 1

Клава, давай!, 1 сезон

Less Than Perfect 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 октября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 22
Продолжительность сезона 8 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Клава, давай!»

В 1-м сезоне сериала «Клава, давай!» простая секретарша из новостного отдела крупной телекомпании получает неожиданное продвижение по службе. С четвертого этажа Клаудию Кейси переводят к «небожителям» – на верхний 22-й этаж офисного здания. Теперь она не кто иной, как личный ассистент популярного телеведущего. Однако новые коллеги вовсе не радуются появлению в их коллективе этой скромной простушки. Нарциссичный Кип и невыносимая стерва Лидия делают все возможное, чтобы поставить Клаву «на место», вот только девушка не собирается сдавать позиции. Она намерена остаться в новом кабинете любой ценой.

Список серий 1-го сезона сериала «Клава, давай!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
1 октября 2002
Мороженое с Лидией Ice Cream With Lydia
Сезон 1 Серия 2
8 октября 2002
Клаудия – Лжец Claude the Liar
Сезон 1 Серия 3
15 октября 2002
Королева Английская Queen of England
Сезон 1 Серия 4
22 октября 2002
Отпуск The Vacation
Сезон 1 Серия 5
29 октября 2002
Шест о двух концах The Pole
Сезон 1 Серия 6
5 ноября 2002
Шок от будущего Future Shock
Сезон 1 Серия 7
12 ноября 2002
Знакомство с родителями Meet the Folks
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2002
Клаудиа разбивает сердца Claude the Heartbreaker
Сезон 1 Серия 9
26 ноября 2002
Однажды на корпоративе One Office Party Too Many
Сезон 1 Серия 10
10 декабря 2002
Клаудия Кейси представляет A Claude Casey Production
Сезон 1 Серия 11
17 декабря 2002
У Клаудии есть секрет Claude's Got a Secret
Сезон 1 Серия 12
7 января 2003
Телефон Telephone
Сезон 1 Серия 13
21 января 2003
Хлопоты High Maintenance
Сезон 1 Серия 14
4 февраля 2003
День Святого Валентина Valentine's Day
Сезон 1 Серия 15
11 февраля 2003
Разрыв Breaking Up
Сезон 1 Серия 16
18 февраля 2003
Прекрасная вечеринка Picture Perfect Party
Сезон 1 Серия 17
11 марта 2003
Новый парень The New Guy
Сезон 1 Серия 18
18 марта 2003
Ох, папа! Oh Papa
Сезон 1 Серия 19
29 апреля 2003
Маленькая любовь для Лидии A Little Love for Lydia
Сезон 1 Серия 20
6 мая 2003
Спасти белок! Save the Squirrel, But Bet the Over/Under
Сезон 1 Серия 21
13 мая 2003
Зонт The Umbrella (1)
Сезон 1 Серия 22
20 мая 2003
График выхода всех сериалов
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