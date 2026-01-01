Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Робоняня»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Клава, давай!
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Клава, давай!
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Клава, давай!
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Где снимали известные сцены
Студия
CBS Studio Center — 4024 Рэдфорд-авеню, Студио-Сити, Лос-Анджелес, Калифорния, США
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кладу в холодильник губку для посуды — и радости нет предела: эффект заметен уже на следующее утро
Россияне лишатся 6% ставки по семейной ипотеке: банки заставят платить больше даже по действующим кредитам
Все лето насыпаю кофе на туалетную бумагу: забыла об одной деликатной проблеме
«Крутой сериал, "Игра престолов" моего детства»: лучшая взрослая сказка из всех, что однажды показывали по ТВ
Paramount+ пора закрывать «Гангстерленд» после 2-го сезона: следом за Харди в позу встала Хелен Миррен
«Будет и какао с чаем», и тест: вспомните 5 фильмов СССР по сценам с чаепитием
«Ликвидация» до сих пор шикарный сериал, но гляньте этот детектив с Пускепалисом: держит рейтинг 8+ уже 13 лет
В 3-м сезоне «Дома дракона» убьют самого раздражающего персонажа, но есть и плохая новость: «Сценаристы делают все, чтобы меня никто не любил»
«Бальзам на душу с оценкой в 8 баллов»: 23 года назад на Первом канале вышел самый уютный сериал о русской деревне
Море, море, тест бездонный: слабо угадать хотя бы 3/5 советских фильмов по летним кадрам
«Те, которые плавать не умеют — те тест проходят»: вспомните старый фильм по кадру с лагерем
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667