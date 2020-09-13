«Золото Геленджика» – совершенно новый и нетипичный для отечественного телевидения проект. Специально для шоу был создан целый парк в Краснодарском крае, где находится огромное количество площадок для испытаний. Именно здесь 80 участников разного возраста, как совсем юные, так и пожилые люди, будут сражаться за главный приз – килограмм чистого золота. Им владеет Иван Охлобыстин, который не намерен легко расставаться с имуществом. Именно по этой причине испытания для игроков будут совершенно сумасшедшими. В их выполнении пригодится как физическая сноровка, так и творческие способности.