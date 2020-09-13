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Киноафиша Сериалы Золото Геленджика

Золото Геленджика (2020 - 2020)

Zoloto Gelendzhika 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 12 часов 0 минут

О чем телешоу

«Золото Геленджика» – совершенно новый и нетипичный для отечественного телевидения проект. Специально для шоу был создан целый парк в Краснодарском крае, где находится огромное количество площадок для испытаний. Именно здесь 80 участников разного возраста, как совсем юные, так и пожилые люди, будут сражаться за главный приз – килограмм чистого золота. Им владеет Иван Охлобыстин, который не намерен легко расставаться с имуществом. Именно по этой причине испытания для игроков будут совершенно сумасшедшими. В их выполнении пригодится как физическая сноровка, так и творческие способности.

В ролях
В ролях
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Тимур Родригез
Тимур Родригез
Кристина Асмус
Кристина Асмус
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Сезоны
Золото Геленджика - Сезон 1 Сезон 1
2020, 16 эпизодов
 
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