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Постер к 1-му сезону телешоу Золото Геленджика
Киноафиша Сериалы Золото Геленджика Сезоны Сезон 1

Золото Геленджика, 1 сезон

Zoloto Gelendzhika 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 сентября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 16
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Золото Геленджика»

В 1-м сезоне шоу «Золото Геленджика» примут участие только самые смелые люди, готовые на все ради заветной цели. Им предстоит пройти череду испытаний в гигантском парке в Геленджике и найти выход из десятков нестандартных ситуаций. Задания ждут отнюдь не легкие, но зачастую забавные и даже абсурдные. То и дело им будут встречаться ловушки и препятствия. Главной наградой станет настоящее золото, которое сможет получить только один игрок, преодолевший все преграды на пути к победе. Стоит отметить, что проект создан по задумке режиссера из Японии Такеши Китано. Ведущие – Асмус Кристина, Охлобыстин Иван, Родригез Тимур.

Список серий 1-го сезона телешоу «Золото Геленджика» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
13 сентября 2020
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
20 сентября 2020
Выпуск 3
Сезон 1 Серия 3
27 сентября 2020
Выпуск 4
Сезон 1 Серия 4
4 октября 2020
Выпуск 5
Сезон 1 Серия 5
11 октября 2020
Выпуск 6
Сезон 1 Серия 6
18 октября 2020
Выпуск 7
Сезон 1 Серия 7
25 октября 2020
Выпуск 8
Сезон 1 Серия 8
1 ноября 2020
Выпуск 9
Сезон 1 Серия 9
8 ноября 2020
Выпуск 10
Сезон 1 Серия 10
15 ноября 2020
Выпуск 11
Сезон 1 Серия 11
22 ноября 2020
Выпуск 12
Сезон 1 Серия 12
29 ноября 2020
Выпуск 13
Сезон 1 Серия 13
6 декабря 2020
Выпуск 14
Сезон 1 Серия 14
13 декабря 2020
Выпуск 15
Сезон 1 Серия 15
20 декабря 2020
Выпуск 16
Сезон 1 Серия 16
27 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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