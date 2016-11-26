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Постер к 2-му сезону сериала Коготь из Мавритании
Киноафиша Сериалы Коготь из Мавритании Сезоны Сезон 2

Коготь из Мавритании, 2 сезон

Kogot iz Mavritanii 12+
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Коготь из Мавритании»

Во 2-м сезоне сериала «Коготь из Мавритании» спустя несколько месяцев тишины в одном из столичных округов внезапно начинается новая волна ритуальных убийств. За расследование принимается майор полиции Александра Мур. Ей придется «усмирить» свой нрав и сработаться с новым сослуживцем Димой Роговым, а также поладить с профессором Шульцем, который находится за решеткой. Насколько часто в криминальной хронике можно увидеть сообщения, что убийцу ловили «на живца»? Представляете ситуацию, когда девушка, которая стала такой «приманкой», внезапно исчезает из зоны контроля полиции, оказавшись тет-а-тет с жестоким преступником?

Список серий 2-го сезона сериала «Коготь из Мавритании» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 5
Сезон 2 Серия 1
26 ноября 2016
Серия 6
Сезон 2 Серия 2
26 ноября 2016
Серия 7
Сезон 2 Серия 3
26 ноября 2016
Серия 8
Сезон 2 Серия 4
26 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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