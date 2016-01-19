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Постер к 1-му сезону сериала Коготь из Мавритании
Киноафиша Сериалы Коготь из Мавритании Сезоны Сезон 1

Коготь из Мавритании, 1 сезон

Kogot iz Mavritanii 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Коготь из Мавритании»

В 1-м сезоне сериала «Коготь из Мавритании» в Москве появляется жестокий маньяк, насилующий и убивающий молодых девушек. Ему нужна не какая-нибудь жертва, а обязательно «хорошая девочка» – спортсменка, отличница и, разумеется, красавица. Всем этим критериям соответствует Лера Жукова – студентка и бывшая девушка оперуполномоченного полиции Константина Першина. Когда подозрение падает на одного из профессоров университета, в котором учится Лера, у полицейских появляется план. Девушка станет «приманкой», чтобы заманить мужчину в парк и поймать его с поличным. Несмотря на сопротивление Кости, Лера соглашается.

Список серий 1-го сезона сериала «Коготь из Мавритании» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 января 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
20 января 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 января 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
22 января 2016
График выхода всех сериалов
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