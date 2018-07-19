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Постер к 1-му сезону сериала Я требую любви!
Киноафиша Сериалы Я требую любви! Сезоны Сезон 1

Я требую любви!, 1 сезон

Ya trebuyu lyubvi! 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 июля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 8 минут
О чем 1-й сезон сериала «Я требую любви!»

В 1-м сезоне сериала «Я требую любви» события разворачиваются в конце 80-х годов в СССР. В центре сюжета оказывается счастливая семья: супруга Галина, ее муж Алексей и взрослая уже дочка Маша. В их квартире царят уют, мир и взаимопонимание, пока на плечи Гали не обрушиваются разом несколько тяжелых и неожиданных новостей. Супруг, преподающий в университете, влюбляется в свою молодую красавицу-аспирантку Татьяну и не задумываясь оставляет семейный очаг за плечами. И именно в это время Маша тоже решает отбиться от рук. Она приходит домой в слезах и заявляет, что беременна. Как простой русской женщине вынести все это на своих плечах?

Список серий 1-го сезона сериала «Я требую любви!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 июля 2018
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 июля 2018
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
19 июля 2018
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 июля 2018
График выхода всех сериалов
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