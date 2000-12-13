Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Граница. Таежный роман
Киноафиша Сериалы Граница. Таежный роман Сезоны Сезон 1

Граница. Таежный роман, 1 сезон

Granica. Tayozhnyj roman 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 декабря 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Граница. Таежный роман»

В 1-м сезоне сериала «Граница. Таежный роман» в центре событий оказываются советские военнослужащие, которые в начале 70-х годов живут со своими семьями в небольшом дальневосточном городке. Капитан Никита Голощекин снискал славу настоящего деспота, которого коллеги уважают, но боятся. Он любит свою супругу Марину, но это чувство омрачено постоянной ревностью. Мужчина давно воспринимает жену не как отдельную личность, а как свою собственность. К тому же Никита тайно сотрудничает с китайцами, которые переправляют через границу запрещенные вещества. Неожиданно для самой себя Марина влюбляется в доброго и заботливого парня Ваню Столбова.

Список серий 1-го сезона сериала «Граница. Таежный роман» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Предчувствие
Сезон 1 Серия 1
13 декабря 2000
Болото
Сезон 1 Серия 2
14 декабря 2000
Погоны
Сезон 1 Серия 3
19 декабря 2000
Солдаты
Сезон 1 Серия 4
20 декабря 2000
Карты
Сезон 1 Серия 5
21 декабря 2000
Гастролёр
Сезон 1 Серия 6
26 декабря 2000
Пожар
Сезон 1 Серия 7
27 декабря 2000
Бегство
Сезон 1 Серия 8
28 декабря 2000
График выхода всех сериалов
Related video
А ведь ей уже 85 лет! Не поверите глазам, увидев пожилую мать Алены Свиридовой
Вдова Гайдая в 92 года ходит на каблуках: эта хитрость держит Гребешкову в тонусе
Забавный тест: кто вы из монстров Скуби-Ду?
Пугачева и рядом не стояла: внешний вид 70-летней Понаровской заставил народ ахнуть
За Коренева обидно: Ихтиандра в новом «Человеке-амфибии» доверили сыграть китаянке
Зря Чернышева считали «белым и пушистым»: дома муж отыгрывается на Заворотнюк
Помните скандальный развод Баскова с женой? Вот что выяснилось об измене Шпигель
От пророчества Пугачевой мурашки по коже: никто не верил, а оно сбылось
Идеальное тело, роскошная шевелюра: молодой Градский сводит с ума красотой (фото)
Ее называют новой музой Михалкова: как сложилась карьера актрисы, которой помогал режиссер
Вот какими будут отношения с мужчиной Козерогом: 10 раз подумайте
Съемки в фильме «Усатый нянь» превратились в кромешный ад: вы точно не знали, через что прошел Проханов
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше