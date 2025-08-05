Меню
«Нетленка с запашком»: настоящие пограничники «плевались» от «Граница. Таежный роман» — приходилось оправдываться перед женами
Режиссеру удалось сделать захватывающий, но максимально недостоверный сериал.
5 августа 2025 15:13
«Целиком и полностью нелогичен»: «Граница» Митты оказалась антисоветской — зрители заметили лишь спустя 25 лет
Люди пересмотрели по ТВ и пришли к выводу — раньше не замечали кучу ляпов.
4 августа 2025 12:19
Митта грязи не боялся: культовый сериал «Таежный роман» снимали в экстремальных условиях — пара актеров едва не утонули
Артистам приходилось ловить рыбу, чтобы хоть чем-то поужинать. Но никто не жаловался. Все жили идеей.
16 июля 2025 07:00
«Граница. Таежный роман» вышла 24 года назад: как снимали сцены в болоте, кого должен был играть Охлобыстин
Малоизвестные факты об одном из самых остросюжетных сериалов России.
24 августа 2024 10:00
