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Постер к 1-му сезону телешоу Молодежка. 10 лет
Киноафиша Сериалы Молодежка. 10 лет Сезоны Сезон 1

Molodezhka. 10 let
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Молодежка. 10 лет»

В 1 сезоне сериала «Молодёжка. 10 лет» прошло десять лет с тех пор, как на телеканале СТС вышла первая серия спортивной драмы « Молодёжка ». С тех пор актеры сериала выросли, приняли участие во многих других творческих проектах, однако не забыли сериал, который принес им первый большой успех. В этом проекте представители съемочной команды и актеры вспоминают классический состав команды «Медведи», первые шаги на поле, поцелуи, встречи с чиновниками и то, как сериал изменил их жизнь. Помимо съёмочного процесса, артисты играли свадьбы в реальной жизни, женились, становились родителями. Обо всем этом они расскажут сами.

Список серий 1-го сезона телешоу «Молодежка. 10 лет» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
30 октября 2023
График выхода всех сериалов
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