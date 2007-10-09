Секс с Текилой (2007 - 2009)

«Секс с Текилой» – это американское мелодраматическое реалити-шоу о поисках второй половинки. Известная фотомодель и ведущая Тила Текила мечтает встретить любовь всей своей жизни, но ей категорически не везет с избранниками и избранницами. Поэтому звезда решается вынести свою личную жизнь на всеобщее обозрение и устроить кастинг для выбора спутника жизни. Так как Тила бисексуальна, в финал шоу попадают не только 16 парней, но и 16 девушек-лесбиянок, которые претендуют на сердце капризной красавицы.