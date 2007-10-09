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Постер телешоу Секс с Текилой
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Киноафиша Сериалы Секс с Текилой

Секс с Текилой (2007 - 2009)

A Shot at Love with Tila Tequila 18+
Год выпуска 2007
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал MTV
Продолжительность телешоу 22 часа 56 минут

О чем телешоу

«Секс с Текилой» – это американское мелодраматическое реалити-шоу о поисках второй половинки. Известная фотомодель и ведущая Тила Текила мечтает встретить любовь всей своей жизни, но ей категорически не везет с избранниками и избранницами. Поэтому звезда решается вынести свою личную жизнь на всеобщее обозрение и устроить кастинг для выбора спутника жизни. Так как Тила бисексуальна, в финал шоу попадают не только 16 парней, но и 16 девушек-лесбиянок, которые претендуют на сердце капризной красавицы.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тила Текила Tila Tequila
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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3.1 IMDb
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Сезоны
Секс с Текилой - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 12 эпизодов
 
Секс с Текилой - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2008, 12 эпизодов
 
Секс с Текилой - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2008, 8 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
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Кадры из телешоу
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