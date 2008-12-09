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Постер к 3-му сезону телешоу Секс с Текилой
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Секс с Текилой, 3 сезон

A Shot at Love with Tila Tequila 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 9 декабря 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 44 минуты
О чем 3-й сезон телешоу «Секс с Текилой»

В 3-м сезоне шоу «Секс с Текилой» собраны лучшие моменты и дополнительные материалы из двух предыдущих сезонов. Топ-модель и телеведущая Тила Текила посещает родные города претендентов на свое сердце и знакомится с их родственниками. Также она с избранными участниками наслаждается отдыхом на солнце на пляжах Канкуна и переживает крайне драматичный финал одних из завязавшихся на проекте отношений. Когда звезде наконец удается отыскать свою вторую половинку, в одной студии собираются все участники двух сезонов, у многих из которых есть некоторые претензии и вопросы к несостоявшейся невесте.

Список серий 3-го сезона телешоу «Секс с Текилой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
На этот раз давайте увеличим его вдвое! This Time, Let's Make It Double!
Сезон 3 Серия 1
9 декабря 2008
Целуй и (не) рассказывай Kiss and (Don't) Tell
Сезон 3 Серия 2
16 декабря 2008
Липкий и сладкий Sticky and Sweet
Сезон 3 Серия 3
23 декабря 2008
Скользкий раскол Lickety Split
Сезон 3 Серия 4
30 декабря 2008
Истина освободит тебя The Truth Will Set You Free
Сезон 3 Серия 5
6 января 2009
Семейные дела Family Matters
Сезон 3 Серия 6
13 января 2009
Пара побеждает тройку в своем роде A Pair Beats Three of a Kind
Сезон 3 Серия 7
27 января 2009
Кого они выберут? Who Will They Choose?
Сезон 3 Серия 8
3 февраля 2009
График выхода всех сериалов
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