Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нейросеть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону телешоу Секс с Текилой
Киноафиша Сериалы Секс с Текилой Сезоны Сезон 1

Секс с Текилой, 1 сезон

A Shot at Love with Tila Tequila 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 октября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Секс с Текилой»

В 1-м сезоне шоу «Секс с Текилой» в центре событий оказывается знаменитая американская телеведущая и топ-модель Тила Текила. Несмотря на свою огромную популярность, шикарную внешность и невообразимые гонорары, звезда никак не может найти настоящую любовь. Разумеется, парни, да и некоторые девушки буквально не дают ей прохода, но вот сама Тила устала выбирать и ошибаться. Она решает подойти к вопросу творчески и устраивает кастинг для потенциальных кандидатов. 16 гетеросексуальных мужчин и 16 девушек-лесбиянок заселяются в шикарный дом, чтобы пообщаться с Текилой и попытаться покорить ее сердце.

Список серий 1-го сезона телешоу «Секс с Текилой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сюрприз! Мне нравятся мальчики и девочки Surprise! I Like Boys and Girls
Сезон 1 Серия 1
9 октября 2007
Разве мы не можем просто поладить? Can't We All Just Get Along?
Сезон 1 Серия 2
16 октября 2007
Под одеялом Under the Covers
Сезон 1 Серия 3
23 октября 2007
Разбитое сердце A Broken Heart
Сезон 1 Серия 4
30 октября 2007
Я всегда получаю то, что хочу I Always Get What I Want
Сезон 1 Серия 5
6 ноября 2007
Кошачья драка The Cat Fight
Сезон 1 Серия 6
13 ноября 2007
Второй шанс? A Second Chance?
Сезон 1 Серия 7
20 ноября 2007
Добро пожаловать в нашу семью Welcome to the Family
Сезон 1 Серия 8
27 ноября 2007
Трое - это толпа Three's a Crowd
Сезон 1 Серия 9
4 декабря 2007
Один выстрел - слишком много One Shot Too Many
Сезон 1 Серия 10
11 декабря 2007
Я выбираю... I Choose...
Сезон 1 Серия 11
17 декабря 2007
Финальный кадр Finale Shot
Сезон 1 Серия 12
23 декабря 2007
График выхода всех сериалов
Related video
Доброе сердце: в этот день рождаются люди с самой широкой душой
Касается диагноза: Проклова раскрыла слишком личный секрет Абдулова
Жуткого памятника на могиле Абдулова сторонятся люди: что не так с этой лестницей на Голгофу
Крутой и Николаев обдирают как липку: Шуфутинский с хитом «Третье сентября» остался у разбитого корыта
Захламленный дом с тайной комнатой: в каких условиях вынуждена жить вдова Кобзона
Главная развратница СССР: эта известная актриса меняла мужчин как перчатки
В фигурном катании есть запрет, нарушить который не рискнут даже Трусова и Плющенко: касается одного движения
Тест: первая увиденная деталь раскроет темную сторону вашего характера
Люди ведут себя ужасно: вот почему Прохор Шаляпин ненавидит летать в самолетах
Ответьте на вопросы о своем боссе, а мы скажем что вы за сотрудник
Не повезло мальчишкам: какими выросли внуки-близнецы Вячеслава Тихонова
Все отговаривали 66-летнюю женщину рожать: она рискнула, и вот что из этого получилось (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше