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Постер к 2-му сезону телешоу Секс с Текилой
Киноафиша Сериалы Секс с Текилой Сезоны Сезон 2

Секс с Текилой, 2 сезон

A Shot at Love with Tila Tequila 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 апреля 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 12
Продолжительность сезона 8 часов 36 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Секс с Текилой»

Во 2-м сезоне шоу «Секс с Текилой», не отчаиваясь в попытках найти настоящую любовь, американская звезда экрана и подиума Тила Текила вновь приглашает на кастинг 15 гетеросексуальных мужчин и 15 лесбиянок, готовых побороться за ее сердце. На этот раз она не валяет дурака, а всерьез пытается сблизиться с каждым из участников, по одному отправляя неудачные варианты домой. В итоге в особняк для дальнейшего участия в конкурсе переезжают 18 конкурсантов. Однако первая же неделя совместного проживания завершается неожиданными проблемами с нижним бельем, полицией, хиджабами и внеплановым исключением.

Список серий 2-го сезона телешоу «Секс с Текилой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Еще по стаканчику текилы Another Round of Tequila
Сезон 2 Серия 1
22 апреля 2008
Полный дом A Full House
Сезон 2 Серия 2
29 апреля 2008
Трудно глотать Hard to Swallow
Сезон 2 Серия 3
6 мая 2008
Пригоршня любви A Fistful of Love
Сезон 2 Серия 4
13 мая 2008
Жертвы любви Casualties of Love
Сезон 2 Серия 5
20 мая 2008
На вкус как конфета Tastes Like Candy
Сезон 2 Серия 6
27 мая 2008
На булавках и иголках On Pins and Needles
Сезон 2 Серия 7
3 июня 2008
Храни это в семье Keep It in the Family
Сезон 2 Серия 8
10 июня 2008
Побег втроем Three-Way Getaway
Сезон 2 Серия 9
17 июня 2008
Счастливый час Happy Hour
Сезон 2 Серия 10
24 июня 2008
Огонь и лед Fire and Ice
Сезон 2 Серия 11
1 июля 2008
Один выстрел - слишком много. Воссоединение One Shot Too Many Reunion
Сезон 2 Серия 12
8 июля 2008
График выхода всех сериалов
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