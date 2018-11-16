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Постер к 1-му сезону сериала Мирзапур
Киноафиша Сериалы Мирзапур Сезоны Сезон 1

Мирзапур, 1 сезон

Mirzapur 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 9
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мирзапур»

В 1-м сезоне сериала «Мирзапур» знатные семейства Трипати и Пандит собираются породниться за счет брака детей. Известный юрист Умакант Пандит надеется выдать свою дочь за сына самого влиятельного в городе мафиози Акхандананда Трипати – Мунну. Но свадьба срывается, так как прямо во время церемонии кто-то врывается на праздник и убивает нескольких человек, включая невесту. Под подозрением оказывается семья Акхандананда, ведь именно он руководит большинством преступников в городе. Возможно, он не желал этой свадьбы и решил избавиться от невестки. Но найти истину оказывается не так-то просто, и две семьи оказываются связаны этой историей на долгие годы.

Список серий сериала Мирзапур График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 ноября 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
16 ноября 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 ноября 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
16 ноября 2018
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
16 ноября 2018
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
16 ноября 2018
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
16 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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