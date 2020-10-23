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Постер к 2-му сезону сериала Мирзапур
Киноафиша Сериалы Мирзапур Сезоны Сезон 2

Мирзапур, 2 сезон

Mirzapur 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 23 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Мирзапур»

Во 2-м сезоне сериала «Мирзапур» старые враги сражаются за негласный титул короля города. Претендентов много, однако возглавить мафию сможет лишь один человек, который будет в силах пережить и обхитрить жестоких конкурентов. Амбиции Акхандананда растут, когда он прибирает к рукам официальную власть Мирзапура. Его сын Мунна чувствует себя непобедимым после побега со свадебной бойни, но опасается пока лезть в открытое противостояние с собственным отцом. Гудду и Голу держатся в стороне, чтобы не стать первыми жертвами на чужой войне. Однако жажда мести не позволяет им долго оставаться не у дел.

Список серий сериала Мирзапур График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
23 октября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
23 октября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
23 октября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
23 октября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
23 октября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
23 октября 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
23 октября 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
23 октября 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
23 октября 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
23 октября 2020
График выхода всех сериалов
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