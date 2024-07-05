Меню
Мирзапур 2018 - 2024, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Мирзапур
Mirzapur 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 июля 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Мирзапур»

В 3-м сезоне сериала «Мирзапур» Шарад и Джей Пи Ядав объединяются, чтобы помешать политическим планам Акхандананда. После первой маленькой победы они приглашают Зарину насладиться триумфом, но девушка чувствует, что это еще не конец войны. Гудду переживает личную утрату и берет на себя неожиданную ответственность, но Голу не слишком хорошо к этому относится. Лала рожает наследника и требует, чтобы Шабнам перестал общаться с Гудду. Мунна берет дело Макбула в свои руки и ставит на карту собственное доброе имя. В доме Трипати царит хаос, так как отец и сын снова схлестываются в борьбе. Соперничество между Калин Бхайя и Гудду усиливается.

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 3 Серия 1
5 июля 2024
Серия 2 Episode 2
Сезон 3 Серия 2
5 июля 2024
Серия 3 Episode 3
Сезон 3 Серия 3
5 июля 2024
Серия 4 Episode 4
Сезон 3 Серия 4
5 июля 2024
Серия 5 Episode 5
Сезон 3 Серия 5
5 июля 2024
Серия 6 Episode 6
Сезон 3 Серия 6
5 июля 2024
Серия 7 Episode 7
Сезон 3 Серия 7
5 июля 2024
Серия 8 Episode 8
Сезон 3 Серия 8
5 июля 2024
Ansh
Сезон 3 Серия 9
5 июля 2024
Pratibimbh
Сезон 3 Серия 10
5 июля 2024
