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Постер к 5-му сезону сериала Гоморра
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Гоморра, 5 сезон

Gomorra: La serie 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 19 ноября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 5-й сезон сериала «Гоморра»

В 5-м сезоне сериала «Гоморра» на собрании Альянса все уверены, что именно О’Нано лишил жизни О’Принчипе, и хотят с ним расквитаться. Чиро не согласен: он убежден, что надо доказать, что О’Нано – преступник. Чиро проводит расследование и выясняет, что в гибели О’Принчипе, вероятно, виновен Анджело Сепино. В это время О’Нано с членами своей семьи по рекомендации Чиро уезжает из Неаполя, чтобы переждать беспорядки на побережье возле Рима. Когда новость о его гибели доходит до Скампии, под подозрение попадает буквально каждый. Чиро следит за Анджело и прижимает его. Анджело отказывается от обвинения, но Чиро давит на него.

Список серий 5-го сезона сериала «Гоморра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episodio 1
Сезон 5 Серия 1
19 ноября 2021
Серия 2 Episodio 2
Сезон 5 Серия 2
19 ноября 2021
Серия 3 Episodio 3
Сезон 5 Серия 3
26 ноября 2021
Серия 4 Episodio 4
Сезон 5 Серия 4
26 ноября 2021
Серия 5 Episodio 5
Сезон 5 Серия 5
3 декабря 2021
Серия 6 Episodio 6
Сезон 5 Серия 6
3 декабря 2021
Серия 7 Episodio 7
Сезон 5 Серия 7
10 декабря 2021
Серия 8 Episodio 8
Сезон 5 Серия 8
10 декабря 2021
Серия 9 Episodio 9
Сезон 5 Серия 9
17 декабря 2021
Серия 10 Episodio 10
Сезон 5 Серия 10
17 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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