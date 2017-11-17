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Постер к 3-му сезону сериала Гоморра
Киноафиша Сериалы Гоморра Сезоны Сезон 3

Гоморра, 3 сезон

Gomorra: La serie 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Гоморра»

В 3-м сезоне сериала «Гоморра» после свержения семьи Савастано в Неаполе появилось новое «правительство». Главой в Альянсе оказался Конте. У него налажены связи с Испанией, что дает ему возможность приобрести запрещенные вещества оптом, разгрузить их в Италию, после чего приобретать с неплохой наценкой другим представителям Альянса. С помощью этой системы Конте разворачивается, а конкуренты ежедневно ослабевают. Чиро рассказывает об этом Шанели, О’Зингарелло и О’Нано, которые тут же хотят организовать коалицию против Конте. Но Чиро понимает, что в ситуации с Конте следует действовать хитрее.

Список серий 3-го сезона сериала «Гоморра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Да здравствует король! Viva il Re!
Сезон 3 Серия 1
17 ноября 2017
До самой смерти Hasta la muerte
Сезон 3 Серия 2
17 ноября 2017
Ад Inferno
Сезон 3 Серия 3
24 ноября 2017
Нить и Мойра Il filo e la Moira
Сезон 3 Серия 4
24 ноября 2017
Голубая кровь Sangue Blu
Сезон 3 Серия 5
1 декабря 2017
Как родиться Come nascere
Сезон 3 Серия 6
1 декабря 2017
Кровь моей крови Sangue del mio sangue
Сезон 3 Серия 7
8 декабря 2017
Открытая война Guerra aperta
Сезон 3 Серия 8
8 декабря 2017
Иуда! Giuda!
Сезон 3 Серия 9
15 декабря 2017
Ребёнок La creatura
Сезон 3 Серия 10
15 декабря 2017
Вера Fede
Сезон 3 Серия 11
22 декабря 2017
Навсегда Per sempre
Сезон 3 Серия 12
22 декабря 2017
График выхода всех сериалов
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