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Киноафиша Сериалы Гоморра Сезоны

Гоморра, список сезонов

Gomorra: La serie 18+
Год выпуска 2014
Страна Италия
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Sky Atlantic
Список сезонов сериала «Гоморра»
Гоморра - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 6 мая 2014 - 10 июня 2014
 
Гоморра - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 10 мая 2016 - 14 июня 2016
 
Гоморра - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов 17 ноября 2017 - 22 декабря 2017
 
Гоморра - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
12 эпизодов 29 марта 2019 - 3 мая 2019
 
Гоморра - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
10 эпизодов 19 ноября 2021 - 17 декабря 2021
 
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